حلقة نقاشية ألمانية فرنسية تكشف استمرار دعم صندوق النقد لمصر

نظمت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية حلقة نقاشية ضمت أعضاء الغرفة الألمانية والغرفة الفرنسية بالتعاون مع الغرفة الفرنسية المصرية. ويعد هذا التعاون امتدادا للعلاقة الثنائية القوية بين البلدين.

وكان من ضمن الحاضرين أعضاء وممثلون من الغرفتين الذين شاركوا في مناقشة مثمرة مع المتحدثين.كما حضر باسكال فورت, المستشار الأقتصادي الفرنسي بالسفارة الفرنسية في مصر و سباستيان ريز رئيس شركة شنايدر إليكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي.

ويان نوتر, من الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة و أليكسيس بيلو رئيس القسم الاقتصادي، بالسفارة الألمانية في القاهرة كانوا من منسقي النقاش بين الحضور و أليكس سيجورا أوبيرجو الممثل الكبير المقيم في مصر لصندوق النقد الدولي.

وقدم أليكس سيجورا أوبيرجو للضيوف لمحة عامة عن المفاوضات التي تجري بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية وسبل التقدم في الأسابيع المقبلة بخصوص البرنامج الأقتصادي لمصر.

وأكد أوبريجو أن صندوق النقد الدولي سيستمر بتزويد الحكومة المصرية بالدعم الازم لتسهيل الأوقات الصعبة التي تمر بها البلاد, مؤكدا ان مصر لديها الفرصة على تحقيق إمكاناتها الكاملة.

وتأسست الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر سنة 1951. على مدى هذا التاريخ الطويل استحوذت على ثقة أكثر من 2500 شركة وينضموا الينا كأعضاء، مما جعلنا أكبر منظمة مختصة بالتعاون التجاري بين ألمانيا ومصر من جهة والعالم العربي من جهة اخرى لما لنا من دور محوري مثمر في التعاون وتشجيع الإستثمار المصري الألماني.