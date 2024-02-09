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الجمعة 09 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

سماع دوي انفجار في حيفا واعتراض جسم مشبوه فوقها

حيفا
حيفا
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نقلت فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنباء حول سماع دوي انفجار في حيفا والمنطقة، صباح اليوم الجمعة، فيما جرى اعتراض جسم جوي مشبوه قبالة شواطئ المدينة.

وفي وقت سابق، قصفت مسيّرة إسرائيلية، منزلًا في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، في وقت يتواصل فيه القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قرب الحدود.

وحلق طيران الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، فيما أطلق الاحتلال نيران رشاشاته الثقيلة فجرا قبالة بلدات رميش وعيتا الشعب والبستان نحو الأراضي اللبنانية المتاخمة للخط الأزرق وعلى أكثر من دفعة وبشكل كثيف.

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