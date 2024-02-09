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الجمعة 09 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

مركز جسور يُقدم ورشة التمثيل الصوتي والدوبلاج

مركز جسور
مركز جسور
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يُقدم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة التمثيل الصوتي والدوبلاج بقيادة أبانوب يني، وذلك غدا السبت، ومن المقرر أن تكون مُدة الورشة شهرين، وذلك بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تضم الورشة مجموعة من تمارين الصوت، وأيضًا تعلم مخارج الحروف الصحيحة والمناطق الصوتية وكيفية استغلالها، بالإضافة إلى معرفة أهم مميزات الأداء الإذاعي والإعلامي والإخباري وكيفية بناء شخصيات والعمل على إدارة مشاعرها عن طريق لغة الجسد والصوت، والتعرف على أهم مبادئ كتابة المحتوى الصوتي والأدوات المستخدمة في البداية وأهم مبادئ الهندسة والتأثيرات الصوتية وكيفية تسجيلها.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هى بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

مركز جسور الثقافي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة التمثيل الصوتي والدوبلاج كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية الزمالك