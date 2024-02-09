بعد تصريح «جالانت» بضرورة المحاربة في مركز الثقل الأخير| قصف مكثف على مدينة رفح واستشهاد 13 مواطنًا.. اندلاع مواجهات عنيفة في عدة بلدات فلسطينية.. وحملة اعتقالات واسعة لجيش الاحتلال

يستمر الاحتلال الإسرائيلي، في شن غارات مكثفة على مدينة رفح الفلسطينية ودير البلح ومناطق جنوب قطاع غزة، مستهدفًا المدنيين في كل مكان، وتزايد اليوم القصف على رفح الفلسطينية التي تحتوي على عدد كبير من النازحين الفلسطينيين، تنفيذًا لتعليمات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بتكثيف العملية العسكرية في رفح، وحذرت الأمم المتحدة من أن اجتياح رفح وتكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية فيها سوف يكون له عواقب وخيمة ويتسبب في كارثة إنسانية.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، استشهد 13 مواطنًا فلسطينيًا وإصابة عدد كبير جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة والمتواصلة، في دير البلح ورفح الفلسطينية وجنوبي قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، عن سقوط 4 شهداء في بلدة الزوايدة نتيجة القصف الإسرائيلي، كما استشهد مواطنًا فلسطينيًا في دير البلح، بالإضافة إلى 8 شهداء في رفح الفلسطينية، 5 منهم من عائلة السيد و3 آخرين من عائلة النحال.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قرية بدرس غرب رام الله، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين وقامت بملاحقاتهم في الشوارع، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

وفي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، انتشرت آليات الاحتلال في الشوارع، بعد اقتحام البلدة، وقام جنود الاحتلال بمداهمة عدة منازل لمواطنين فلسطينيين داخل البلدة.

اقتحم الاحتلال الإسرائيلي بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل، ودخلت آليات الاحتلال العسكرية البلدة، وانتشرت في عدة أحياء وفي محيط منازل المواطنين.

كما اقتحم الاحتلال، فجر اليوم، بلدة سنجل شمال رام الله، واعتقلت ثلاث مواطنين فلسطينيين، واستولت على ثلاثة سيارات، وقامت بمداهمة عدة منازل داخل البلدة وفتشتها واستولت على مبلغ مالي.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك 6 إصابات نتيجة المواجهات مع قوات الاحتلال في بيت فوريك قرب نابلس 4 منها بالرصاص الحي.

وتتزايد الغارات الإسرائيلية في كل مكان، تستهدف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ويمارس الاحتلال كل أشكال الظلم على أهل غزة مستخدمًا جميع الآلات الحربية، مطاردين الشعب الفلسطيني في كل مكان داخل أراضيهم دون تفرقة بين رجل أو امرأة أو شيخ وحتى الأطفال لم يسلموا من عدوانهم، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 27840 شهيدا وأكثر من 67300 جريح، ولا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام.