13 شهيدًا وعشرات الجرحى جراء غارات إسرائيلية مكثفة على رفح ودير البلح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد 13 مواطنًا فلسطينيًا وإصابة عدد كبير جراء العدوان الإسرائيلي، فقام الاحتلال بشن غارات مكثفة ومتواصلة، في دير البلح ورفح الفلسطينية وجنوبي قطاع غزة.

وأعلنت عن سقوط 4 شهداء في بلدة الزوايدة نتيجة القصف الإسرائيلي على البلدة، كما استشهد مواطنًا فلسطينيًا في دير البلح، بالإضافة إلى 8 شهداء في رفح الفلسطينية، 5 مواطنين من عائلة السيد و3 آخرين من عائلة النحال.

وتتزايد الغارات الإسرائيلية في كل مكان تستهدف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ويمارس الاحتلال كل أشكال الظلم على أهل غزة مستخدمًا جميع الآلات الحربية، مطاردين الشعب الفلسطيني في كل مكان داخل أراضيهم دون تفرقة بين رجل أو امرأة أو شيخ وحتى الأطفال لم يسلموا من عدوانهم.