مصدر أمني عراقي: أنباء عن إسقاط مسيّرة في محيط المنطقة الخضراء ببغداد

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، نقلًا عن مصدر أمني عراقي أن هناك أنباء عن إسقاط مسيّرة في محيط المنطقة الخضراء في بغداد.

ويزداد الصراع اشتعالًا منذ تنفيذ الطائرات الأمريكية غارات جوية كبيرة على 85 هدفًا لميليشيات مسلحة موالية لإيران في العراق وسوريا.

وأفاد المرصد السوري أن الضربات الأمريكية، نتج عنها مقتل 18 شخصًا وتدمير 26 هدفًا في ضربات بمسافة 130 كيلو متر بمحافظة دير الزور وصولًا للحدود السورية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية يحيى رسول، معلقًا على الضربات الأمريكية في العراق، أن الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية تعد انتهاكًا للسيادة العراقية، وتقويضًا لجهود حكومة العراق، كما أنها سوف تجر العراق إلى عواقب وخيمة نتيجة اشتداد الصراع بين الولايات المتحدة والميليشيات التابعة لإيران المتمركزة في أرض العراق كما أنها سوف تهدد الأمن بالمنطقة بالكامل في الوقت التي تسعى فية العراق ضمان استقرار أراضيها.