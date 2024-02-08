القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر في البدرشين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 4 أشخاص متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

البداية خلال حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة البدرشين أسفرت الحملة عن ضبط كلا من: "محمد ع"، '"عبدالعظيم ص"، "محمد ن"، جميعهم دون عمل، "محمد ش" صاحب معرض سيارات يحوزتهم "2 طبنجة معدلة، خرطوش أجنبي الصنع، عدد من الطلقات، خزينة"، وتم اقتياد المتهمين إلي ديوان المركز.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.