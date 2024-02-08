طرح فيلم "Peter Five Eight" بصالات السينما المصرية

يعود النجم كيفين سبيسي مجدداً إلى شاشات السينما بعد غياب أكثر من خمس سنوات، بفيلم الكوميديا والأكشن المثير “Peter Five Eight”، الذي صدر في السينمات المصرية أمس الأربعاء، ومن المقرر عرضه في السينمات الأمريكية غد الجمعة.

في قصة مليئة بالإثارة والتشويق، يظهر رجل له كاريزما ملفتة، بزي أسود في بلدة جبلية صغيرة، باحثاً عن سام التي تعمل كوكيلة عقارات، ويظهر وجهها اللامع في عالم الأناقة والجمال، ولكن يكتشف الجميع أن هذا المظهر الخارجي يخفي جانبًا مضطربًا مختلًا، مليئاً بالمعاناة من إدمان الكحول والأسرار المظلمة، يتم كشف أمرها حينما يظهر بيتر، هذا الرجل الذي يحمل معه أسراره الخاصة.

يقوم بيتر باستهداف زميلة سام الأكبر سناً، سعياً للحصول على معلومات بناءً على طلب رئيسه القوي والفاسد السيد لوك، ومع محاولات سام اليائسة للحفاظ على توازن حياتها، يضع ذلك الجميع في ورطة ومواجهة كبيرة مع أسرار ماضيهم.

يتمتع الفيلم بمزيج من الكوميديا والإثارة المشوقة، حيث يجمع بين تجسيد سبيسي الكاريزمي لشخصية بيتر ومفاجآت غير متوقعة على مدار أحداث الفيلم، يقوم بدور البطولة بجانب سبيسي، ريبيكا دي مورناي، جيت جاندرو، جيك ويبر ومايكل إمري، إخراج مايكل زايكو هول.