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الخميس 08 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش ميكنة الخدمات بمستشفيات قنا الجامعية

مجلس جامعة جنوب الوادي
مجلس جامعة جنوب الوادي
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عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعا لمناقشة ميكنة الخدمات المقدمة للجمهور بمستشفيات قنا الجامعية، بحضور الدكتور علي غويل عميد كلية الطب، الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة زينب الطيب مدير العيادات الخارجية وممثلي وزارة المالية بالجامعة، مسئولي الدفع الالكتروني والحسابات بالجامعة والمستشفيات الجامعية.

وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع الجوانب الفنية والمالية لتطبيق الحجز الالكتروني للعيادات الخارجية، مؤكدا أن هذا التطبيق يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة التي تشهدها مستشفيات قنا الجامعية.

واستمع رئيس الجامعة الى التفاصيل الفنية والمالية للتطبيق الذي يهدف الى ميكنة كافة الإجراءات في العيادات الخارجية وبناء قواعد بيانات كاملة عن المرضى بما يساهم في سرعة إنجاز المهام وتوفير الرعاية الطبية اللازمة ويساهم في تسهيل التواصل مع المرضى عند الحاجة ويدعم منظومة البحث العلمي وتعزيز قاعدة البيانات الوطنية.

كما أكد على ضرورة توافق كافة الخطوات الفنية للتطبيق مع القوانين المنظمة للعمل بالمستشفيات الجامعية.

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