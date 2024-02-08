خلال إعداده الإفطار.. تأجيل محاكمة متهم مزّق جسد صديقه بالعمل فى القاهرة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الخميس، برئاسة المستشار يسري ذكرى وعضوية المستشارين محمد فؤاد، مجاهد علي، بأمانة سر محمد لسعيد، وسيد حجاج، تأجيل محاكمة عامل، وذلك علي خلفيه اتهامه أنه مزق جسد صاحبه خلال إعداده الإفطار في سكن يجمعهما بمنطقة الزيتون، لجلسة 4 مارس.

جاء بالتحقيقات ان المتهم والمجني عليه كان يجمعهما عمل واحد في أحد المقاهي، الذي وفر لهما سكنًا يجمعهما مع آخرين، لأنهما من المغتربين وليسوا من سكان القاهرة الذين حضروا إليها بحثًا عن العمل واختلفا، فمزق الأول جسد الثاني.