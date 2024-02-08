"وثيقة الأخوة الإنسانية.. خمس سنوات من التضامن الإنساني" ندوة ببيت السناري الأحد المقبل

تنظم لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، ندوة بعنوان "وثيقة الأخوة الإنسانية.. خمس سنوات من التضامن الإنساني"، فى السادسة من مساء يوم الأحد ١١ فبراير الجارى، ببيت السنارى التابع لمكتبة الأسكندرية.

يتحدث فى الندوة، الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر والمنسق العام لبيت العائلة المصرية، نيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، الدكتور سامح فوزي الكاتب والأكاديمي كبير الباحثين بمكتبة الاسكندرية، الدكتور عمرو عبد المنعم باحث متخصص في حركات الإسلام السياسي والخبير في مركز سلام لمكافحة التطرف بدار الإفتاء المصرية، ويوسف عروج مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب المتوسط للتنمية.

يأتى ذلك بإشراف الدكتور مسعد عويس رئيس لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، والقس أرميا مكرم مقرر لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، ويدير الندوة عضوى لجنة الشباب المركزية لبيت العائلة المصرية "الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد والدكتور يوسف ورداني".