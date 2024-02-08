بنك «الإمارات دبي الوطني» يفتتح أحدث فروعه بالزقازيق

يواصل بنك الإمارات دبي الوطني - مصر رحلته المستمرة نحو تقديم خدمات مصرفية فريدة واستثنائية لعملائه من خلال افتتاح فرعه الجديد بمدينة الزقازيق الواقعة بمحافظة الشرقية وهو ثاني أكبر فروعه في إقليم الدلتا.

هذا الافتتاح هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية البنك الهادفة إلى التوسع الراسخ في مختلف المحافظات وخاصة في إقليم الدلتا لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائه من الأفراد والشركات الكبيرة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة وشاملة من الخدمات المصرفية والالكترونية، انطلاقا من حرص البنك الدائم على إتاحة كافة الخدمات بأعلى جودة وفعالية.

حضر حفل الافتتاح كل من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وعمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وقيادات من المحافظة، وكبار المسؤولين بالبنك الي جانب لفيف من كبار عملاء البنك.

وفي هذا السياق، أشار عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر إلى أن " إفتتاح فرع الزقازيق له أهمية بالغة كخطوة إستراتيجية تدعم توسع البنك الجغرافي في إقليم الدلتا وتعزز منهجيته في انتشار فروعه في كافة المحافظات لخدمة جميع العملاء بكفاءة، حيث يأتي هذا الإفتتاح ضمن سلسلة من الخطط التوسعية التي ينفذها البنك لإتاحة الخدمات المصرفية المتكاملة والمتميزة في المحافظات. ويعد الفرع الجديد في الزقازيق ثاني أكبر فروع البنك في إقليم الدلتا بعد إفتتاح فرع شبين الكوم عام 2023".

وأكد الشافعي وجود خطة توسعية لافتتاح المزيد من الفروع في مختلف المحافظات على مدار عام 2024.

من جانبه قال مصطفى رمزي، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر: "يمثل افتتاح فرع جديد لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر في الزقازيق خطوة من ضمن خطوات البنك المستمرة لدعم المجتمع المصري، والتي تأتى في إطار خطته للتوسع بإقليم الدلتا والمحافظات لتلبية احتياجات عملائه، حيث يسعى البنك دائما إلى توسيع نطاق خدماته المصرفية والرقمية والالكترونية لتخدم جميع فئات المجتمع بفعالية. يقدم الفرع الجديد كافة الخدمات المصرفية والدعم للعملاء سواء كانوا أفرادًا أو شركاتٍ بمختلف أحجامها، حيث يستهدف تلبية جميع احتياجاتهم المالية وتحقيق أهداف الشمول المصرفي."

ويؤكد بنك الإمارات دبي الوطني - مصر التزامه الراسخ في تقديم أحدث وأفضل منتجات وخدمات مصرفية لعملائه، لذلك يتم تصميم فروع البنك وفقًا لأحدث المعايير المتقدمة. ويأتي الفرع الجديد مجهزًا بصالة مخصصة لخدمة كبار العملاء، ومركز متخصص لخدمة الشركات، ومساحة مجهزة بأحدث التقنيات الإلكترونية، بهدف توفير تجربة مصرفية سلسة.

تم تجهيز الفرع الجديد في مدينة الزقازيق بمداخل سهلة وميسرة خاصة لذوي الهمم، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرائدة للبنك نحو تحقيق شمولية تامة تستجيب لاحتياجات جميع شرائح المجتمع. ويتجلى اهتمام البنك في توفير بيئة تفاعلية ومريحة تعكس روح التطور والابتكار في عالم الخدمات المصرفية. وتعد هذه خطوة استراتيجية تتوافق مع رؤية التوسع الجغرافي للبنك، وتعزز التزامه المستمر تجاه عملائه كما تدعم خططه لاستكشاف أسواق جديدة، وتوسيع قاعدة عملائه، بالإضافة إلى تعزيز قدراته في تقديم خدمة عملاء استثنائية.

الجدير بالذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني- مصر واحداً من أكبر البنوك العاملة في مصر، كما يعد البنك رائداً في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة، تدعمه شبكة كبيرة من 67 فرع منتشرة بكافة المحافظات، ويمتلك البنك حوالي 340 ماكينة صرف آلي تغطى مختلف أنحاء البلاد.