كونغ فو عين شمس يحصد ميداليات دورة الشهيد الرفاعي الـ51

حققت جامعة عين شمس إنجازًا رائعًا في رياضة الكونغ فو ، حيث نالت أربع ميداليات ذهبية وواحدة فضية واثنتين برونزيتين في بطولة الشهيد الرفاعي ال ٥١ للجامعات المصرية

وأقيمت البطولة في جامعة حلوان وشارك فيها 14 طالبًا وطالبة من جامعة عين شمس ، بالإضافة إلى 194 طالبًا وطالبة من 31 جامعة أخرى.

وهذه هي النتائج التفصيلية في مسابقة الأساليب:

الطالبة سارة جمعه محمد حصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية في تايجي اختياري

الطالب معاذ محمود فتحي حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في أسلوب جنوبي إختياري

الطالب إبراهيم عمرو إبراهيم حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في اسلوب عصا جنوبي set 3

الطالب بسام عبد الرحمن عبد الرحمن حصل على المركز الرابع في أسلوب شمالي اختياري في مسابقة الساندا

الطالبة بسنت طارق أحمد حصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية في ميزان 48 كيلو

الطالبة حبيبه حاتم علي حصلت على المركز الثاني والميدالية الفضية في ميزان 70 كيلو

الطالبة نهي علاء راجح حصلت على المركز الثالث والميدالية البرونزية في ميزان 56 كيلو

الطالب عمرو عطية شعبان حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في ميزان 70 كيلو

الطالبة ندي سامح محمد حصلت على المركز السادس في ميزان 52

الطالب محمد صابر شحاته حصل على المركز الخامس في ميزان 90

الطالب عبد الرحمن علي حسن حصل على المركز السادس في ميزان 65

الطالب محمد علي عيد حصل على المركز السابع في ميزان 75