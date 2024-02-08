المشدد 3 سنوات لعاطل في حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتجاره في الحشيش المخدر وأسلحة نارية وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات بمنطقة المطرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القت القبض علي متهم أحرز الحشيش المخدر بقصد الإتجار غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص و أحرز ذخائر .

وكان قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بحيازة المتهم مواد مخدرة وبعمل التحريات وجمع المعلومات تم التاكد من المعلومات الواردة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن من ضبطه وتفتيشه عثر علي المواد المخدرة وأسلحة نارية وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.