«لمحات من الجيزة».. مسابقة فنية لطلاب المحافظة

أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن إطلاق مسابقة فنية للرسم تحت عنوان (لمحات من الجيزة) بإشراف رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وجاءت هذه المبادرة لتنشيط الأنشطة التربوية في المدارس واكتشاف المواهب الفنية ودعمها.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب والمعلمين من جميع المراحل ( ابتدائي - إعدادي - ثانوي - تعليم فني ) وجميع التخصصات على التعبير عن رؤيتهم الفنية لمحافظة الجيزة وجمالياتها السياحية والتاريخية والثقافية.

وجائت شروط المسابقة كالتالي: