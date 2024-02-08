الفائز بجائزة كتاب الطفل بمعرض الكتاب: هدفى إعادة روح القراءة للصغار مرة أخرى

أعرب الكاتب والفنان احمد عبد النعيم، الفائز بجائزة كتاب الطفل بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، عن سعادته بالفوز يصحبها إحساس بالمسئولية كبير فى إعادة روح القراءة للطفل مرة أخرى.

وقال "عبد النعيم"، فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن الفوز جاء عن كتابين هم "توته توته"، و "بطل الحكاية"، كل منهم يتضمن 10 حكايات، يحمل مدينة توته توته جانب التفاعلية بين القارىء (الطفل) والمنتج او الرسام والكاتب.

وأضاف: " الكتاب عبارة عن قصة والقصة بها مجموعة من الرسومات بيتم تحبيرها و تلوينها من الطفل ثم بعد ذلك يختار اجمل لوحه ويرسلها للناشر عن طريق باركود موجود فى الكتاب، ثم اقوم برسم صوره كاريكاتوريه للطفل، ليضعها فى حجرته، كنوع من انواع اعادة الكتاب الورقى جزء من يوم الطفل فى ظل وجود الميديا".

وعن معرض الكتاب اكد "عبد النعيم" انه حقق نجاح كبير جدا هذه الدورة، حيث تجاوز الزوار الـ5 ملايين زائر، كما كان النجاح متمثل فى العلاقة التى تنشأ لاول مره بين الناشر والزائر، كانت السنوات الماضية ضجيج بلا طحين زحمة لكن لا يوجد بيع، موضحا ان الناشرين هذا العام يشعرون بالرضا، كان هناك حالة بيع وخاصة فى الأجنحة الخاصة بهيئة الكتاب التى تبيع باسعار مخفضه، وجناح سور الأزبكية.

وعن دور المركز القومى لثقافة الطفل، أشار الى انه قام دور فعال جدا فى معرض الكتاب، حيث كان يعقد حفلات توقيع كتب من اصدارات المركز، ويوزع الكتب على الاطفال بشكل مجانى، ويختتم بتكريم مسيرة كاتب له دور كبير فى مجال ادب الطفل، مثل احمد سويلم ، وعبد الرحمن نور الدين، واحمد زحام، وفاطمة المعدول، لافتًا إلى انه كان بيقوم بعمل ورش تعليم الرسم، والاورجامى، واستضافة الفائزين بجوائز المبدع الصغير فى مجال الرسم او الاختراعات او الميديا المختلفه.