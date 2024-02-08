أزمة نفسية تقود تاجر لإنهاء حياته شنقًا داخل حظيرة مواشي بأطفيح

أقدم تاجر على إنهاء حياته شنقًا داخل حظيرة مواشي بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، لمروره بأزمة نفسية.

تلقي المقدم عبدالحليم الجيار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل حظيرة مواشي بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة تاجر مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجزع نخلة في السقف.

بإجراء التحريات وسؤال نجل المتوفي أفاد بأن والده أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ونفي وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.