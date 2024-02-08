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الخميس 08 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 23

حالة الطقس
حالة الطقس
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قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك ارتفاعات في قيم الحرارة خلال فترة النهار، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بـ2 درجة إلى 3 درجات، وسيشهد اليوم ارتفاعا آخر في قيم الحرارة عن أمس بمعدل درجة.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة خلال فترة النهار، بفعل وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير.

 وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «عدم وجود أي سحب مؤثرة يساعد بشكل كبير على ارتفاع قيم الحرارة، كما أنّ أغلب مصادر الكتل الهوائية قادمة من مناطق صحراوية مرتفعة في قيم حرارتها، وبالتالي، فإن الأجواء دافئة بشكل كبير خلال فترة النهار». 
 

الهيئة العامة للأرصاد الجوية القاهرة الكبرى - درجات الحرارة