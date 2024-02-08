الأرشيف والمكتبة الوطنية وجامعة الإمارات العربية يوقعان مذكرة تفاهم

وقع الأرشيف والمكتبة الوطنية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم تستهدف التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين، والشراكة وتبادل الخبرات والمنافع والتنسيق في مجالات الاهتمام المشتركة.

جرى توقيع مذكرة التفاهم بمقر جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين، وبحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى للجامعة قام بتوقيع المذكرة سعاد عبد الله ماجد آل علي المدير العام عن الأرشيف والمكتبة الوطنية، وعن الجامعة وقعها سعادة الأستاذ الدكتور غالب علي البريكي مدير الجامعة بالإنابة.

وأكدت مذكرة التفاهم أهمية تبادل الخبرات فيما يخص المكتبات، وفي مجال إدارة الوثائق والأرشيف، ودعم الندوات وورش العمل والمؤتمرات المشتركة التي ينظمها كل طرف.

وبمناسبة توقيع مذكرة التفاهم قال عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: يسعدنا أن نوقع مذكرة التفاهم لتكون تتويجًا للجهود المشتركة، وتعزيزًا للشراكة المثمرة بيننا؛ إذ التعاون الجاد والبنّاء بين الأرشيف والمكتبة الوطنية وجامعة الإمارات العربية المتحدة قائم بطبيعة الحال.

وأضاف: ولما كان الأرشيف والمكتبة الوطنية يتّجه نحو مرحلة جديدة وهو يواصل جهوده في حفظ ذاكرة الوطن وإتاحتها، وإنشاء المكتبة الوطنية لكي تحفظ الإرث الثقافي والفكري في دولة الإمارات العربية المتحدة- فإننا نعمل على تقوية أواصر التعاون بين ركنين أساسيين في مجتمع المعرفة تمهيدًا لمزيدٍ من العطاء والإنجاز العلمي.

وقال: إن التكامل في الإنجاز العلمي والأكاديمي بين الأرشيف والمكتبة الوطنية يصبّ في مصلحة الوطن، فمجالات التعاون تتزايد، ونحن نتطلع إلى مستقبل تؤدي فيه المكتبة الوطنية دورها بالشكل الأمثل، وإن ما تهدف إليه مذكرة التفاهم يتصل بمجالات عديدة كتبادل الخبرات العلمية، وتنظيم الفعاليات والمشاريع المشتركة، وإنجاز البحوث التي تستمد مصادرها من "ذاكرة الوطن" المحفوظة في أرشيفاتنا، وتسلط الضوء على تاريخنا العريق وحاضرنا المشرق ونحن نتطلع إلى مستقبل تكون فيه دولتنا في مصافّ الدول المتقدمة في ظل قيادتنا الرشيدة ومسيرتها المظفرة.

وشكر سعادته إدارة جامعة الإمارات العربية المتحدة وجهازها الأكاديمي على ما حققته من سمعة أكاديمية وعلمية اجتازت الحدود، وشكر أيضًا الفريق القائم على تنظيم هذه المذكرة لما بذلوه من جهود وتعاون وتنسيق دقيق.

وأكد سعادة الأستاذ الدكتور غالب البريكي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة – بالإنابة - أن توقيع اتفاقية الشراكة مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، يأتي تجسيدًا وترجمة عملية لتوجهات قيادتنا الرشيدة، بأهمية تفعيل التعاون بين المؤسسات الوطنية، وبما يخدم تحقيق الخطط والبرامج الاستراتيجية التي تعمل حكومتنا الرشيدة على وضعها في مقدمة الأجندات الوطنية.

وأضاف إن تلك الاتفاقية سوف تسهم في تعزيز دور الجهتين كمؤسستين رائدتين في خدمة الدولة والمجتمع، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق الرؤية الوطنية بمشاريع مستدامة ترتقي إلى آفاق المستقبل الذي نتطلع إليه في الخمسين عامًا القادمة، من خلال ما تمتلكه جامعة الإمارات من بنية تحتية متكاملة في طرح البرامج والمساقات والمخرجات التي تلبي متطلبات سوق والعمل، وبما لديها من خبرات وكفاءات بحثية، وسعيها الدائم نحو تعزيز أوجه الشراكة مع المؤسسات الرائدة، بهدف تقديم الدراسات وتبادل الخبرات،وتنظيم ورش العمل وبرامج التدريب والتأهيل التي يحتاج إليها المجتمع.

هذا وقد بحثت بنود مذكرة التفاهم في التفاصيل التي تخص الأنشطة والمشاريع والمبادرات، وفي تفاصيل المعلومات وكيف يتم تبادلها بين الطرفين... وغيرها، وأشارت بنود المذكرة إلى أنها ستظل سارية المفعول مدة ثلاثة أعوام، وتتجدد تلقائيًا بنفس الشروط والأحكام.

بحضور معالي زكي نسيبة تم توقيع المذكرة

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الأرشيف والمكتبة الوطنية يوقعان مذكرة التفاهم