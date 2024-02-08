البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية اليوم الخميس 8 فبراير 2024، عطاءي أذون خزانة بإجمالي 70 مليار جنيه، يأتي الطرح الأول بقيمة 35 مليارا لأجل 182 يوما، والثاني بنفس القيمة لأجل 364 يوما.

وتستهدف وزارة المالية طرح 25 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 540.25 مليار جنيه خلال شهر فبراير الجاري، منها 16 عطاء أذون بقيمة 528 مليار جنيه و9 عطاءات سندات بـ12.25 مليار.

يأتي ذلك ضمن خطة تعتزم من خلالها الحكومة اقتراض 1.647 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/ 2024، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ويطرح البنك المركزي، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة، في فبراير الجاري، 4 عطاءات بقيمة 140 مليار جنيه لأجل 91 يوما، ومثلها لأجل 182 يوما، و4 عطاءات بقيمة 108 مليارات جنيه لأجل 273 يوما، و4 عطاءات لأجل 364 يوما بقيمة 140 مليار جنيه.

كما أنه من المقرر طرح عطاءي سندات “زيروكوبون” لأجل 728 يوما بقيمة 3 مليارات جنيه، و4 عطاءات لأجل 3 سنوات بقيمة 7 مليارات جنيه، بجانب عطاءي سندات “متغيرة العائد” لأجل 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار جنيه، وعطاءا آخر لنفس الأجل ”سندات ذات العائد الثابت” بقيمة 250 مليون جنيه.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market”، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وكشفت وزارة المالية، في وقت سابق، عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.962 تريليون جنيه بنهاية عام 2023.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.670 تريليون جنيه ، بواقع نحو 1.172 تريليون جنيه أذونا لأجل 364 يوما، ونحو 229.796 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، ونحو 395.297 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى نحو 872.638 مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما.

فيما وصل حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة بنهاية ديسمبر 2023 لنحو 2.291 تريليون جنيه تقريبا ، منها نحو 76.378 مليار جنيه سندات “صفرية الكوبون” ونحو 28.502 مليار جنيه سندات متغيرة العائد.