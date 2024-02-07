أوقاف الأقصر تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بحضور المحافظ.. صور

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، احتفالية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، بمسجد العارف بالله سيدي أبو الحجاج الأقصري وسط مدينة الأقصر، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر والعديد من أهالي المحافظة، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

وتضمنت الاحتفالية، تلاوة آيات من القرآن الكريم لفضيلة الشيخ عبد الحليم أحمد، إمام بمديرية الأوقاف بالأقصر، وتقديم مجموعة من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية والأحاديث، بالإضافة إلي خطب ألقاها الشيخ علي صديق مدير ادارة شئون الإدارات بمديرية أوقاف الأقصر، والشيخ مبارك علي امام مسجد سيدي ابو الحجاج عن تلك الذكرى العطرة والدروس المستفادة منها والأخلاق الكريمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتأتي هذه الاحتفالية انطلاقا من دور وزارة الأوقاف في إحياء الاحتفالات والمناسبات القومية والدينية ومنها ليلة الإسراء والمعراج التي أسري فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم اصطفاه المولي عز وجل للعروج للسماوات العلى وتعد من أفضل الليالي على مدار العام لما لها من قيمة ومكانة في قلوب المسلمين.

جاء احتفال مديرية أوقاف الأقصر بذكرى الإسراء والمعراج لعام 1445 هـ، في إطار دور وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

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