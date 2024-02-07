مدير وكالة الطاقة الذرية يتفقد محطة زابوريجيا النووية لتقييم حالة الأمان النووي

قام مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الأربعاء، بزيارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا، والتي تسيطر عليها القوات الروسية منذ بدء الحرب في فبراير 2022، للتعرف على حالة ودرجة الأمان النووي.

أكد جروسي في مقطع فيديو قصير عقب عودته إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا أن الزيارة ساعدت في استكمال انطباع منظمته عن حالة المنشأة النووية.

لم يتم الإعلان عن النتائج التي توصل إليها جروسي، حيث فضل إرجاء ذلك إلى تقرير لاحق سيقدمه إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تأتي هذه الزيارة في ظل مخاوف متزايدة من وقوع حادث نووي في محطة زابوريجيا، خاصةً مع استمرار القصف في محيطها.

وتُعدّ هذه الزيارة خطوةً مهمةً لتقييم حالة الأمان النووي في المحطة، وتحديد الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشأة والعاملين فيها.