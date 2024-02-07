براءة 4 متهمين في قضية اللجان الشعبية بالجمالية

قضت الدائرة الثالثة شمال العباسية، برئاسة المستشار شريف حسن عبدالنبي، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم محمد وهشام محمود عامر، ومحمد جمال عبدالشافي، ببراءة أربعة متهمين في إعادة محاكمتهم في قضية اللجان الشعبية بالجمالية.

وفي القضية رقم 5541 لسنة 2013 جنايات الجمالية، كانت النيابة العامة قد اتهمت محمد عزب، ومحمد إبراهيم، ومصطفى عبدالقادر، ومحمود محمد، بتهمة استعراض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليهما حسين عفت ورامي مصطفى في 14 أغسطس 2013، بهدف ترويعهما وتخويفهما وإلحاق الآذى المادي والمعنوي بهما.

وشهد فني صناعة المونيوم بأن المتهمين كانوا برفقة آخرين مجهولين، حينما استقلوا سيارة ميكروباص، وبمجرد وصولهم إلى اللجنة الشعبية، قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الناري، مما أدى إلى إصابة المجني عليه.

تبين من التحقيقات أن المتهمين قاموا بالاستعراض والتهديد باستخدام القوة، وذلك من خلال إطلاق النار بهدف التسبب في إلحاق الأذى بأحد الأشخاص المتواجدين باللجنة الشعبية.