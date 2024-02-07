النائب البطريركي للكنيسة السريانية الأرثوذكسية يزور السفير السوري بالقاهرة

قام الأنبا مار تيموثاوس متى الخوري مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، والنائب البطريركي لمصر بالوكالة، يرافقه الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، ومجموعة من خدام وشمامسة الكنيسة، بزيارة السفير حسام الدين آلا، السفير السوري في مصر، اليوم الأربعاء ، في مقر السفارة السورية في جاردن سيتي- القاهرة.

رحب السفير بالمطران والوفد المرافق له، معبراً عن اغتباطه بهذه الزيارة اللطيفة، ذاكراً العلاقات الطيبة بين السفارة والكنيسة، والمحاولات لإيجاد فرص تعاون مشترك بين الطرفين.



من جانبه أعرب نيافته عن سروره الغامر لزيارة سفارة الياسمين على أرض الكنانة، مشدداً على أهمية الدور الذي تقوم به السفارة في القاهرة، مؤكداً استعداد الكنيسة الدائم لمساندة السفارة والتعاون معها.

وفي الختام شكر نيافته السفير على حسن استقباله ترحابه، وتم التقاط الصور التذكارية.