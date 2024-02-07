حبس عصابة تزييف العملات المالية بالقليوبية

قررت النيابة العامة اليوم الأربعاء حبس تشكيل عصابى بالقليوبية تخصص نشاطه الإجرامى فى تزييف العملات المالية وترويجها 4 أيام على ذمة التحقيقات .

كانت قد تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط تشكيل عصابى بالقليوبية تخصص نشاطه الإجرامى فى تزييف العملات المالية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام (7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية مُتخذين من منزل أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ (46 ألف جنيه "مقلدين" - 1900 دولار "مقلدين" ) بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى ( طابعة ألوان - جهاز حاسب آلى "لاب توب" - 2 رزمة ورق معدة للإستخدام فى طباعة الأوراق المالية).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم نشاطهم الإجرامى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات المالية وترويجها لما يمثله ذلك النشاط الإجرامى من خطورة تؤثر سلباً على الاقتصاد القومى للبلاد .