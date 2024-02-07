"الملا" يفتتح محطتي غازتك - إيني وكارجاس - شيل أوت المتكاملتين بالجيزة

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة محطتي غازتك - إيني وكارجاس - شيل أوت المتكاملتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود السائل في مدينة ٦ أكتوبر ومنطقة دائرى الهرم.

وأكد المهندس طارق الملا على أن تواجده مع محافظ الجيزة فى افتتاح المحطات الجديدة للغاز الطبيعي للسيارات رسالة مفادها دعم الدولة الكامل للتوسع فى تلك المبادرة التى تحقق المنفعة للمواطن فى توفير وقود يعطى نفس الكفاءة بأقل تكلفة و بما يعزز من ثقة المواطنين في الاعتماد علي خدمات الغاز الطبيعى للسيارات المنتشرة علي مختلف الطرق والمحاور، ويحقق أهداف الدولة فى التوسع في هذا النشاط بما يحققه من أهداف اقتصادية وبيئية.

ولفت الملا إلى أن المبادرة الرئاسية التى دعمت المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كانت إلى جانب جهود التسويق والحلول الابتكارية كمراكز التحويل المتنقلة ذات أثر كبير في زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي لأكثر من 550 ألف سيارة وانتشار المحطات الجديدة والتى تبلغ قرابة ألف محطة فى محافظات الجمهورية وعلى الطرق والمحاور السريعة .

ودعا المهندس طارق الملا المواطنين للاستفادة من التسهيلات التي تم إقرارها في سداد تكلفة التحويل وتتمثل فى التقسيط بدون فوائد علي عام او عام ونصف او عامين ، او الخصم و كميات الغاز المجانية في حالة السداد بنظام الكاش، كما يتوفر نظام التقسيط علي عدد اكبر من السنوات بفائدة ميسرة من خلال جهات الدولة المختصة بتمويل المواطنين الراغبين في ذلك كجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركات قطاع البترول.

وأكد الملا أنه تم إطلاق خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعى وصيانتها للتسهيل على راغبي التحويل من الشركات والمصانع فى أماكن تواجد سياراتها والتي يمكن الاستعانة بخدماتها من خلال الاتصال التليفوني بالخطوط الساخنة لشركتي غازتك وكارجاس.

من جانبه، أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن محطة حدائق أكتوبر المتكاملة للتموين بالغاز والبنزين تعد الأولى من نوعها بنطاق المحافظة كمحطة متكاملة لكل انواع الوقود والخدمات ، واشاد المحافظ بتوسع وزارة البترول في توفير خدمات التموين بالغاز الطبيعي للسيارات و اطلاق مراكز متنقلة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فى إطار خطة الدولة للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة وتطبيقا لخطة المحافظة الهادفة إلى زيادة الإعتماد على المصادر البديلة للوقود الإحفورى.

كما أبدى محافظ الجيزة تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى كوقود والمحطات المتكاملة لتخدم مختلف قطاعات المحافظة.

وعقب افتتاح محطة غازتك - إيني المتكاملة بمنطقة حدائق اكتوبر ، تفقد الوزير تقديم الخدمات المتكاملة بالمحطة ، و أوضح المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك أن المحطة قادرة علي تقديم خدمات التموين بالغاز الطبيعي لنحو 2000 سيارة يوميا من خلال 6 نقاط شحن، وأنها مقامة وفق تصميم عصري متطور يتيح مساحات لتقديم مختلف الخدمات المتكاملة.

وأوضح أن المحطة المقامة بشراكة مع شركة إيني الإيطالية تقدم خدمات التموين بالبنزين 92 - 95 من خلال 16 نقطة تموين و خدمات زيوت إيني العالمية عالية الجودة و الخدمات المختلفة لقائدي السيارات.

وأشار إلى أن المحطة المتكاملة في حدائق اكتوبر هي الاولي من نوعها التي تحمل العلامة التجارية للشركة في محافظة الجيزة في اطار الانتشار بالمحطات المتكاملة للتموين بمختلف انواع الوقود ، ولفت الي ان الشركة تقوم حاليا بتشغيل ٣٥٧ محطة تقدم خدمة التموين بالغاز الطبيعى تنتشر في ٢٦ محافظة علي مستوي الجمهورية كأعلي معدل انتشار في السوق المصري وذلك في اطار خطة الانتشار السريع لهذا النوع من الوقود مضيفا انه يجري حاليا انشاء ٨ محطات جديدة لتموين السيارات بالغاز في محافظة الجيزة تضاف الي ٢٩ محطة غاز قائمة وتقدم خدماتها للجمهور.

كما تفقد الوزير احدي المراكز المتنقلة لتحويل السيارات للعمل بالغاز وصيانتها ، حيث اوضح رئيس شركة غازتك انه تم اطلاق خدمات التحويل للغاز الطبيعي و صيانة السيارات العاملة به عبر ٥ مراكز متنقلة تيسيرا علي العملاء وتحقيقا للمرونة مع عملاء الهيئات والمؤسسات وتشجيعا لهم علي التوسع في التحويل و كذلك لدعم التوسع في خدمات التحويل بالغاز في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية .

وشهد الافتتاح تدشين شركة غازتك لمنظومة الكارت الذكي لسداد قيمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى الكترونيا باستخدام ماكينات نقاط البيع بديلا للدفع النقدي والبونات مسبقة الدفع للشركات في اطار توفير اساليب متنوعة للسداد تيسيرا علي العملاء من الافراد أو المؤسسات و تنفيذ التحول الرقمي في خدمات المنظومة.

ويأتي تدشين هذه المنظومة بعد الانتهاء من تفعيلها في جميع محطات الشركة وتجربتها و تدريب العاملين بالمحطات.

افتتاح محطة كارجاس - شيل أوت المتكاملة



و افتتح الملا محطة كارجاس - شيل أوت المتكاملة بطريق دائري الهرم حيث بدأ الجولة بتفقد خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى و قدرات المحطة في هذا النشاط ، و أوضح المهندس خالد جمال الدين رئيس شركة كارجاس خلال الجولة ان المحطة الجديدة مؤهلة لتموين ١٠٠٠ سيارة يوميا بالغاز الطبيعى بواسطة ٤ نقاط شحن وتموين ، حيث تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة الي ١٥ الف متر مكعب غاز يوميا ، و ان هذه المحطات تجسيدا لخطة التعزيز من تواجد محطات كارجاس علي الطرق السريعة والحيوية وفق استراتيجية الوزارة للانتشار السريع للمحطات.

حضر الافتتاح الدكتور مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية و المهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير و المهندس محمود ناجي رئيس الإدارة المركزية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية بالوزارة و المهندس محمد خضير نائب رئيس شركة ايجاس للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والمهندس جمال فتحى مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.