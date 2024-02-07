أمم إفريقيا.. بيرسى تاو يقود التشكيل المتوقع لجنوب إفريقيا لمواجهة نيجيريا

يصطدم منتخب جنوب أفريقيا، فى تمام السابعة من مساء اليوم، بنظيره نيجيريا، فى نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية 2023، وذلك على ملعب "السلام"، لتحديد من المتأهل لنهائى القارة السمراء.

ويدخل منتخب جنوب افريقيا اللقاء بتشكيل متوقع كالتالى:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: موديبا - ماثوبي مافالا - جوميليمو كيكانا - خوليسو موداو.

خط الوسط: سفيفيلو سيثولي - تيبوهو موكوينا - مورينا.

خط الهجوم: بيرسي تاو - ثيمبا زواني - إيفيدينس ماكجوبا.

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا لهذا الدور بعد الفوز على نظيره الرأس الأخضر، بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى بدون أهداف.

ويسعى منتخب جنوب أفريقيا، لعبور تلك المباراة الصعبه، والتأهل لنهائى البطولة للمرة الثالثة فى تاريخها وحصد اللقب الثانى فى مشواره مع "الكان".

وألتقيا المنتخبان النيجيرى ونظيره جنوب إفريقيا، في 14 مباراة، حقق النسور الخضر الفوز في 7 مواجهات، وكان التعادل حاضر في 5 منها، فيما حقق منتخب الأولاد، الفوز في مباراتين فقط، خلال تاريخ المواجهات.

وكانت آخر مواجه جمعت بينهما كانت فى ربع نهائي نسخة 2019 من البطولة، والتى حقق المنتخب النيجيرى فيها الفوز بهدفين لهدف، والتى حقق خلالها الظفر بالمركز الثالث.

