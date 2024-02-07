حبس مستريح "الذهب" لنصبه على المواطنين في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، بحبس صاحب محل ذهب، 4 أيام على ذمة التحقيقات لنصبه على عدد من المواطنين في القناطر الخيرية، في مبالغ مالية بقصد توظيفها نظير أرباح شهرية.

وكانت قد وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بتضرر عدد من المواطنين مقيميمن محافظة القليوبية من "مالك محل مصوغات ذهبية - كائن بدائرة المركز" لقيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بإجمالي "5 ملايين جنيه" بزعم توظيفها في تجارة المصوغات الذهبية نظير أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ولم يقم برد أصول تلك المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب طه سعيد والنقيب مكسيموس ماجد والنقيب عبد الحميد عصمت والنقيب عمرو بدر معاوني رئيس المباحث جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات التي أصدرت قرارها السابق.

