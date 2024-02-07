محافظ بني سويف يقرر صرف مساعدة عاجلة لأحد المواطنين

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللقاء المفتوح بالمواطنين، والذى يتم فيه مناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين فى مختلف الخدمات والقطاعات وذلك فى حضور المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها ، مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن.

وفى لقاء اليوم استمع المحافظ لأحد المواطنين الذى يلتمس الدعم الممكن من المحافظة لمواجهة ظروفه الصحية والمعيشية الصعبة "بحسب ما جاء فى شكواه" حيث يعاني المواطن من إعاقة حركية نتيجة حادث ولديه أبناء بمراحل التعليم المختلفة.

ومن جانبه قرر المحافظ صرف إعانة مالية عاجلة للمواطن لمساعدته على التعامل مع ظروفه المعيشية بشكل مؤقت،مُوجهاً بعدد من الإجراءات لتحسين مستوى معيشة بشكل دائم ،من خلال بحث إمكانية تلبية طلبه بإقامة كشك فى مكان مناسب من خلال الوحدة المحلية بجانب إمكانية توفير البضاعة بالتنسيق بين التضامن و مؤسسات المجتمع المدني ـ فضلا عن إمكانية توفير دعم من التضامن الإجتماعي له بحسب المتاح من إمكانيا.

حضر اللقاء: مها حميدة مدير عام خدمة المواطنين والمسؤولون التنفيذيون المعنيون لسرعة تنفيذ الحلول ومتابعتها وإعداد تقرير بها يعرض على مكتب المحافظ.