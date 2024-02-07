تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط لص سرق 8 مواتير مياه بمنطقة حلوان وآخر عرض لاب توب مسروق بعابدين.

تهود البداية عندما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقات عدادات المياه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وارتكابه 8 وقائع سرقة عدادات، وأرشد عن المسروقات.

كما تم ضبط (بائع متجول "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الفيوم) حال قيامه بعرض (جهاز لاب توب- هاتف محمول "مجهولا المصدر") للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بأحد المحال بدائرة قسم شرطة عابدين، وبمناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعتى سرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.