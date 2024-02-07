تدريبات خاصة لسداسي الأهلي الدولي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

يواصل لاعبو الأهلي الدوليون التدريبات على ملعب التتش، اليوم الأربعاء، رغم حصول الفريق على راحة لمدة 24 ساعة، وذلك ضمن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة 16 فبراير في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الجزائر.

ويؤدي لاعبو الأهلي الدوليون تدريبات خاصة اليوم الأربعاء ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وانتظم سداسي الأهلي الدولي في التدريبات أمس وهم: محمد عبد المنعم وإمام عاشور ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وعمر كمال عبد الواحد ومروان عطية، بينما يغيب محمد الشناوي بسبب خضوعة لجراحة في الكتف بعد الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا.