لحظات من الرعب.. أشخاص انشقت الأرض وابتلعتهم

المثل الشعبي الدارج "تنشق الارض وتبلعني" تحقق على ارض الواقع مرات عديدة في حوادث مفجعة ولحظات من الرعب مر بها ضحايا سقطوا في حفر عميقة ظهرت فجأة في الأرض وابتلعت الاشخاص والسيارات والمنازل، هذه الظاهرة متكررة تحدث من سنوات طويلة بشكل مفاجىء ودون مقدمات ويروح ضحيتها المئات وربما الآلاف، وتبرز "البوابة نيوز" أبرز وأغرب المرات التي وقعت فيها تلك الحوادث.



-حفرة الى المحيط:

هناك ثقب في احد المناطق الساحلية يعرف بثقب "النفخ" وهو تكوين جيولوجي نادر يتصل بالمحيط ومع ظواهر تحدث بالمحيط يتكون ثقب قادر على ابتلاع اي شىء وهو ما حدث في يوليو عام ٢٠١١ يرقص شخص على الشاطىء بالقرب من الصخور وجره تيار ماء الى الحفرة ولم يظهر الشخص مرة آخرى وبحثت فرق الانقاذ عنه ولم يعثروا عليه.

-ابتلاع رمال متحركة فتايات صغيرات:

عند بحيرة وقطعة ارض ذهبت فتاتان اثناء تواجدهم برحلة في انجلترا عام ٢٠٠١ ثم بدأت الفتايات في الغرق في رمال متحركة وكان عمرهم١٠ سنوات و ١١ عام ولكن قبل دفنهم بالكامل قد شاهدهم اصدقائهم وانقذوا الاولى عندما وصلت الرمال للذقن والفتاة الثانية للخصر عنطريق جرف الرمال بعيد عن الانف والفم حتى يستطيعوا التنفس حتى وصلت فرق الانقاذ وتعتبر هذه القصة الوحيدة للرمال المتحركة الني استطاعت الضحايا البقاء على قيد الحياة ولم تبتلعهم الرمال بالكامل.

-ابتلاع رجل داخل منزله واثناء نومه:

واحدة من اغرب قصص الضحايا لرجل يبلع من العمر ٣٧ عام انهارت الارض تحت سريه وابتلعته على الفور في فبراير عام ٢٠١٣ وسمع شقيقه بالغرفة المجاورة الضوضاء وصوت شقيقه يطلب المساعدة وقفز فورا في الحفرة لينقذ شقيقه ولكن لم يستطيع ولم يرى شيىء وكانتالارض قد ابتلعت شقيقه وتعرض باقي افراد الاسرة للخطر داخل المنزل بسبب الارض غير المستقرة تركوا المنزل وبحث افراد الانقاذ عنالرجل الذي سقط في الحفرة لعمق ١٥ متر ولم يجدوه.

-فوهة بركان تبتلع عائلة:

قامت اسرة بزيارة بركان في نابولي ايطاليا عام ٢٠١٧ وقام الابن بدخول منطقة محظورة وذهب والده لاعادته فانهارت الارض فجأة تحت اقدام اسرة من ثلاثة افراد بحفرة طولها ٣ امتار ومات الثلاثة ولكن نجت الطفل الآخر لانه بقى خارج المنطقة المحظورة وكانت من اكثرالحوادث المأسوية لان الحفرة اصبحت فوهة بركان.

-ابتلاع حي بالكامل ليصبح تحت الارض:

في عام ٢٠٠٧ غرق حي بالكامل حيث ابتلعته الارض بالمنازل والاشخاص في مدينة غواتيمالا وسقطت عشرات المنازل في حفرة عمقها١٠٠ متر وعثر فقط على ٣ جثث ولم يعثر على الباقي واخلت السلطات اكثر من ١٠ شخص من الموقع لاحتمال حدوث انهيار اخر وبعد ١٣عام ظهرت حفرة اخرى على بعد ٥ كيلومتر من نفس المكان وابتلعت منزل من ٣ طوابق بكل من فيه.

-منجم ذهب يبتلع شخص جالس بغرفته:

في عام ٢٠٠٦ سقط رجل في حفرة ظهرت فجأة ابتلعته اتضح ان تحت المنزل منجم ذهب يعود للقرن التاسع عشرانهارت الارض حول المنزل فسقط حزء منه داخل حفرة بعمق ١٥ متر وانتشلت جثته.

