المؤبد لربة منزل قتلت زوجها بسبب الخلافات فى السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ربة منزل بالسجن المؤبد بسبب قتل زوجها لخلافات بينهما بعد شكها في أنه متزوج من أخرى بدائرة قسم شرطة السلام .

وكشفت التحقيقات أن المتهمة "ر.ا" ربة منزل قتلت زوجها "ج.م" عامل بعد خلافات دائمة لاعتقادها بأنه متزوج عليها، واستمر الشجار بينهما عدة سنوات حتى قررت الزوجة قتل زوجها بوضع سم بداخل الطعام لاعتقادها بخيانته والزواج من جارتها.

وقالت للزوجة في تحقيقات النيابة العامة، إنها بدأت في التفكير بطريقة التخلص من زوجها فقامت بشراء "سم فئران" من أحد المحلات ووضعته في عصير برتقال قدمته إلى زوجها الذي فقد الوعي وخرجت روحه إلى بارئها في ثوان معدودة.

وتضيف الزوجة أنها اتصلت علي شقيق الزوج وأخبرته أن زوجها لم يستيقظ من نومه وعندما حضر شقيق زوجها اتصل على الطبيب وأخبره أن أخيه توفي وتوجد شبهه جنائية في وفاته، وأخطر الشرطة.

حاولت الزوجة إخفاء قتلها زوجها، لكن مع الضغط اعترفت بقتله لكثرة الخلافات ومعايرته لي دائما، وشكي أنه تزوج من أخري لتصبح الحياة بيننا مستحيلة.

وكشفت مناظرة النيابة العامة أن الجثة لذكر في العقد الرابع من العمر وبه تسمم غذائي نتيجة أخذ سم أثناء تناول الطعام.

من جانبه، قال شقيق الزوج إن المجني عليه كان يقيم في حاله ويخرج لعمله في الصباح حتى ساعات متأخرة من الليل وطيلة الوقت يعمل ليكفي احتياجات بيته، لكن زوجته سليطة اللسان تتشاجر معه وتتهمه بالخيانة وأنه متزوج، ولأنه شك في الزوجة لخلافاتها الدائمة وأن شقيقه ضربها قبل الواقعة بأسبوع وهددها بالطلاق وطردها خارج مسكن الزوجية وأخذ أبنائه.

وأضاف شقيق المجني عليه أن الزوجة اتصلت يوم الواقعة لتخبره بأن شقيقه قاطع النفس وظهر عليها الارتباك عند سؤالي عن شقيقي، وعندما أحضرت الطبيب للكشف عليه أخبرنا بأنه توجد شبهة جنائية في وفاته، حاولت أن تخرج من البيت، لكني منعتها وعندما حضرت الشرطة وسألوها أنكرت في بادئ الأمر وبالضغط عليها اعترفت بارتكاب واقعة القتل وأنها وضعت السم للتخلص منه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض علي ربة منزل بتهمة قتل زوجها وبمواجهتها أنكرت في بداية الأمر وبالضغط عليها اعترفت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن السم المستخدم في جريمتها، وأنها خرجت قبل الواقعة بيوم وقامت بشراء سم فئران لتضعه لزوجها وتخلص عليه

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.