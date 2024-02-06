عبر فيس بوك.. مجهول يبتز صحفية بصور مفبركة والأمن يفحص البلاغ

تعرضت صحفية، للإبتزاز الإلكتروني، علي يد شخص مجهول، حيث فوجئت الضحية، بقيام شخص بإنشاء حساب فيسبوك، يحمل صورا إباحية مفبركة لها، قام بتركيبها ببرنامج الفوتوشوب، وإرسالها إلى أصدقائها علي موقع التواصل الاجتماعي.

وحررت الصحفية "م.ب"، محضرا حمل رقم 12 أحوال بوحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع أمن القاهرة، تتهم شخص مجهول لقيامه بإبتزازها إلكترونيا عبر موقع التواصل الإجتماعي، وتركيب صور مفبركة لها، ونشر رقم هاتفها علي صفحات التواصل الإجتماعي، ومعه عبارات خادشة للحياء.

وتجري الأجهزة الأمنية عملية فحص للبلاغ لسرعة تحديد المتهم وضبطه، وناشدت الصحفية الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لسرعة ضبط المتهم وتقديمه للعدالة.