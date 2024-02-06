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الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأهلي يهزم سموحة والزمالك يفوز على إيسترن كومباني في دوري رجال الطائرة

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
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أقيمت على مدار اليوم الثلاثاء، لقاءات قوية في خامس جولات الدور الثاني من دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلي 2023 / 2024.

شهدت الجولة فوز النادي الأهلي على نظيره سموحة بنتيجة 3/0، ضمن منافسات المجموعة الثانية، وبنفس النتيجة انتهت مباراة الزمالك وإيسترن كومباني في المجموعة الأولى.

وفي باقي المباريات، فاز طلائع الجيش على الداخلية بنتيجة 3/0 على صالة الجيش، كما حقق الاتحاد السكندري الفوز على الطيران بنتيجة 3/2 على صالة الاتحاد، وفاز القناة على الترسانة، بنتيجة 3/0، وفاز بتروجت على سبورتنج بنتيجة 3/2.

وشهد الدوري فترة توقف قبل العودة السبت الماضي، لخوض تصفيات الألعاب الأفريقية، حيث نجح منتخب رجال الكرة الطائرة  في حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة التى استضافتها مصر على مدار الـ 3 أيام  فى شهر يناير  الماضي بالتفوق على بوروندي وكينيا بنتيجة 3 /0 ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل.

والزمالك الأهلى دوري رجال الطائرة النادي الاهلي