الأهلي يهزم سموحة والزمالك يفوز على إيسترن كومباني في دوري رجال الطائرة

أقيمت على مدار اليوم الثلاثاء، لقاءات قوية في خامس جولات الدور الثاني من دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلي 2023 / 2024.

شهدت الجولة فوز النادي الأهلي على نظيره سموحة بنتيجة 3/0، ضمن منافسات المجموعة الثانية، وبنفس النتيجة انتهت مباراة الزمالك وإيسترن كومباني في المجموعة الأولى.

وفي باقي المباريات، فاز طلائع الجيش على الداخلية بنتيجة 3/0 على صالة الجيش، كما حقق الاتحاد السكندري الفوز على الطيران بنتيجة 3/2 على صالة الاتحاد، وفاز القناة على الترسانة، بنتيجة 3/0، وفاز بتروجت على سبورتنج بنتيجة 3/2.

وشهد الدوري فترة توقف قبل العودة السبت الماضي، لخوض تصفيات الألعاب الأفريقية، حيث نجح منتخب رجال الكرة الطائرة في حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة التى استضافتها مصر على مدار الـ 3 أيام فى شهر يناير الماضي بالتفوق على بوروندي وكينيا بنتيجة 3 /0 ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل.