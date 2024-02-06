الصحة الفلسطينية: ​​استشهاد 107 فلسطينيين في الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 107 فلسطينيين على الأقل استشهدوا في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما يواصل النظام الإسرائيلي عدوانه الوحشي على القطاع المحاصر.

وقالت الوزارة في بيان يوم الثلاثاء إن الحصيلة الأخيرة ترفع إجمالي عدد القتلى إلى 27585 منذ أن شنت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية ضد غزة في أوائل أكتوبر.

وأضافت أن إجمالي 66978 شخصًا أصيبوا أيضًا في المنطقة المحاصرة.

ويأتي التطور الأخير في الوقت الذي يقوم فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجولة في المنطقة، بدعوى السعي إلى هدنة جديدة وإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وعقد بلينكن، الذي يقوم بجولة في غرب آسيا لمناقشة الهدنة في غزة، عدة اجتماعات مع حكومة الحرب الإسرائيلية طوال حملة الإبادة الجماعية المستمرة، في حين قدمت وزارته وإدارة بايدن باستمرار دعمًا لا يتزعزع لإسرائيل وتسهيل التسليم اليومي للمساعدات الإنسانية. الأسلحة والذخيرة.

وأجرى بلينكن في وقت سابق محادثات في الرياض مع ولي العهد السعودي يوم الاثنين. ووصل إلى مصر يوم الثلاثاء وسيتوجه بعد ذلك إلى قطر حيث سيلتقي بالأمير ورئيس الوزراء.