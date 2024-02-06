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الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

"بيت الحكمة" تتبرع بجائزة معرض القاهرة للكتاب لدعم غزة

بيت الحكمة
بيت الحكمة
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أعرب القائمون على مجموعة بيت الحكمة للثقافة عن سعادتهم باختيارها أفضل ناشر مصري في الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.


وتوجه المترجم الدكتور أحمد السعيد مدير المجموعة، في بيان، بالشكر إلى وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين "للثقة التي حظيت بها بيت الحكمة نتيجة الجهد الدؤوب واستراتيجية التنوير والحرص على تقديم المعرفة بأقلام المتخصصين والتعبير عن حضارتنا بأصوات المبدعين في خطاب يحترم عقل القارئ ووعيه". 


‎وأضاف: "كما تشكُر مجموعة بيت الحكمة للثقافة لكل من تعامل معها من الكتّاب والقراء، دورهم المحوري في التحفيز لاستمرارية الإنتاج الثقافي طبقا للمعايير العالمية في صناعة النشر". 


‎وأكد البيان أنه "في اللحظة الراهنة التي يواجه فيها أشقاء لنا محنة إنسانية تؤرق الضمير الإنساني، فإن مجموعة بيت الحكمة ستضاعف قيمة الجائزة، وتتبرع بها لصالح الحملة الرئاسية لدعم غزة بالكساء الشتوي ضمن "مبادرة حياة كريمة"، مع أملنا في تحقق العدالة والسلام والمودة في العالم كله.

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