نائب محافظ القاهرة: إزالة 850 متر تعديات على أراضي ولاية الري بحلوان

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال إزالات الموجة الـ ٢٢ بنطاق إحياء المنطقة الجنوبية على مدار الساعة التي تمت خلالها إزالة ورفع تعديات على أرض ولاية الري بنطاق حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار رئيس الحي وبالتنسيق مع كريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية وجميع الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والحي وبالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية الشرطية والمرافق وقوات انفاذ القانون .

وأكدت أن أعمال الإزالات بحي حلوان تجري على قدم وساق بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم تهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من اشكال التعديات حيث تم ازالة تنفيذ قرارات ازالة لسنه ٢٠٢٢ ولسنه ٢٠٢٣ الصادرة من الإدارة العامة لري حلوان والمستهدف تنفيذها خلال المرحلة الاولي للموجه ٢٢ ازالات بمنطقة كفر العلو بحلوان .

وشملت الأعمال إزالة مباني وغرف من الطوب الاحمر والسقف الخشبي وبعض الزراعات المزروعة علي قطعة الأرض علي مساحة (٢٢٥م تقريبا) ، بالاضافة الى كشك من الخشب خالي ولايوجد به اي اشغالات علي مساحة (١٦م تقريبا)، الى جانب مزروعات بقاع مخر السيل كفر العلو بمسطح ٢٠م ×٣٠م بمساحة اجمالية (٦٠٠م تقريبا) وتمت الازالة ازالة كليه حتي سطح الارض.

وتمت اعمال الازالات بمعاونة المتابعة الميدانية ومشرف المربع ومدير الإزالات والأملاك ومسئول الإزالات بالإدارة العامة لري حلوان والأجهزة المعنية، وبمشاركة شرطة المرافق وقسم شرطة حلوان والقوات الشرطية .

وفي السياق نفسه شددت على ضرورة المتابعة المستمرة والجادة لكافة الاجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية لعدم عودة التعديات مرة أخرى إلى جانب متابعة غرف عمليات المنطقة الجنوبية وإحيائها لكافة أعمال ازالة التعديات أولا بأول.

واوضحت ان كافة الاجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة تتصدى بكل حزم لمحاولات التعدي على الأراضي أملاك الدولة أو التي تتبع الولايات الأخرى مثل الزراعة والري وحماية النيل، ومن خلال المتابعة المستمرة لإيقاف البناء المخالف في المهد لفرض هيبة القانون ومنع التعدي على الأراضي المستردة مرة اخرى .

يأتي ذلك في ضوء الإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى من الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدي عليها طبقا للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.