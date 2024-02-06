جلسة بين فيوتشر وحسام حسن بعد مفاوضات المنتخب

تعقد إدارة فيوتشر جلسة مع حسام حسن خلال ساعات قليلة للتأكد من رغبته النهائية في الرحيل عن النادي لتدريب المنتخب الوطني، وذلك بعد تلقي حسام حسن اتصالات رسمية من أجل تدريب المنتخب خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وصرح وليد دعبس رئيس مجلس إدارة فيوتشر، بأن ناديه لن يستطيع رفض انتقال حسام حسن من فيوتشر للمنتخب لأنها مهمة وطنية، لكن النادي ينتظر الجلسة مع حسام حسن لحسم الأمور نهائيا سواء باستمراره مع الفريق أو رحيله للمنتخب .

وتولى حسام حسن مهمة تدريب فيوتشر مؤخرا بعد رحيل المدرب ريكاردو فورمورسينيو لسوء النتائج، وخاض حسن مع فيوتشر بعد المباريات الودية .