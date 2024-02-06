بسبب كلب.. مصرع شاب بطعنة نافذة على يد صديقه بالغربية

لقي شاب بمدينة قطور فى محافظة الغربية، مصرعه بطعنة نافذة على يد صديقه للخلاف على ملكية كلب و 100 جنيها، وتم ضبط المتهم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء محمد عاصم مدير مباحث الغربية، إخطارا من الرائد "محمد العسال" رئيس مباحث مركز شرطة قطور، بوقوع جريمة راح ضحيتها شخص يدعي “يوسف .م.م.” في العقد الرابع علي يد صديقه ويدعي “ ع.م.س” في العقد الثالث من عمره .

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وتبين من التحريات الأولية أن السبب وراء الجريمة مشاجرة بين الطرفين بسبب الخلاف على ملكية كلب و ١٠٠جنيه وتطور الأمر الى مشاجرة بين الطرفين أسفرت عن وقوع المجني عليه قتيلاً طعنا بالسكين وتم نقله إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية.

وتم ضبط المتهم والتحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة وتشكيل فريق بحث جنائي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أصدرت قرارها المتقدم.