تأجيل محاكمة متهمي داعش سوهاج

قررت محكمة الجنايات، المنعقدة ببدر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 48 لسنة 2024، والمعروفة إعلاميا بخلية داعش سوهاج لجلسة 18 مارس، وطالبت النيابة أثناء الجلسة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين

وجهت النيابة للمتهمين تهم تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.