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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

قياسات بدنية وطبية للاعبي الأهلي الدوليين بعد انتهاء الراحة

الدكتور أحمد جاب
الدكتور أحمد جاب الله
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خضع لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي الدوليون، لقياسات بدنية وطبية قبل خوض المران الجماعي للفريق اليوم.

قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، إن عناصر الفريق الدوليين خضعوا لقياسات بدنية وطبية وقياسات للوزن بالتنسيق مع الدكتور إيهاب علي استشاري التغذية.

وأوضح جاب الله أن جميع اللاعبين بحالة جيدة، لكن الجهاز الفني يرغب في الاطمئنان عليهم قبل الانخراط في البرنامج التدريبي، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الدوليون.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

قياسات بدنية أحمد جاب الله شباب بلوزداد دوري أبطال أفريقيا