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الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

البرلمان الأوكراني يمدد الأحكام العرفية لمدة ثلاثة أشهر أخرى

البرلمان الأوكراني
البرلمان الأوكراني
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أعلن النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان مدد الأحكام العرفية في أوكرانيا لمدة 90 يوما اعتبارا من 14 فبراير حتى 13 مايو.

وأوضح زيليزنياك أن 355 نائبًا صوتوا لصالح القانون التشريعي "الخاص بالموافقة على المرسوم الرئاسي 'بشأن تمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

يأتي ذلك مع اقتراب الذكرى الثانية من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين وسط دعم غربي كبير لأوكرانيا في مواجهة موسكو.

البرلمان الأوكراني الأحكام العرفية