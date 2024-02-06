رئيس أشمون يتابع أعمال التطوير بممشى الطريق الدائري

تفقد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أعمال تطوير ممشى أشمون الجديد “الطريق الدائري”، بطول حوالي 1500 متر وعرض 9 أمتار، وذلك ضمن خطة التطوير التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء بالمظهر العام للطريق كونه هام وحيوي، وتحت إشراف قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليون جنيه.

وأشار النمر، إلى أن أعمال إنشاء الممشى يعد بمثابة نقلة حضارية ومتنفساً جمالياً لأهالي وزائري المدينة، كما تشمل أعمال التطوير برجولات مزودة بفوانيس ديكورية وكاميرات مراقبة ونجيلة طبيعي وأعمدة ديكورية حديثة ومقاعد للمواطنين وأحواض زهور، موجهاً الشركة المنفذة بتكثيف الجهود لنهوض كل الأعمال بالطريق .

كما قام رئيس مركز ومدينة أشمون، بتفقد منافذ "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والتي يتم التوسع في فتحها من قبل عدد كبير من تجار الجملة بمدينة أشمون والقري التابعة بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد احتياجات المواطنين من كل السلع الأساسية والاستراتيجية وبأسعار مخفضة تناسب الجميع.

وأشار النمر، إلى أنه تم فتح عدد كبير من منافذ أهلا رمضان بمدينة أشمون وبكافة الوحدات المحلية، مؤكداً أن إقامة تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للغلاء وارتفاع الأسعار استعداداً لشهر رمضان الكريم.

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع استغلال المواطنين.

وشدد النمر على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق .