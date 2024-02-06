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الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

السجن 5 سنوات بائع لحيازة الألعاب النارية بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة بائع بالسجن 5 سنوات لاتهامه بحيازة 3مليون صاروخ العاب نارية بمنطقة الجمالية 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد قيام عاطل ببييع ألعاب نارية بدائرة القسم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التاكد من صحة المعلومات وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم أثناء تواجده بمخزن وتفتيشه عير 250 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 3 مليون صاروخ ألعاب نارية وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الربح والتجارة بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

اتخاذ الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية بمديرية الأكمنة الألعاب النارية التحريات