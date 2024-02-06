جامعة أسيوط تعلن عن المنح والمشروعات الممولة من الوكالة الجامعية الفرنكفونية

أعلن مركز دراسات اللغة الفرنسية، عن بدء التقديم في مجموعة المنح، والمشروعات الممولة، في شتى العلوم، والمجالات؛ للجامعات الأعضاء على مستوى العالم، لرفع كفاءة الباحثين، وتقوية العلاقات بين الجامعات الفرنكوفونية حول العالم، ومد أواصر التعاون؛ لتعم الفائدة على الجميع، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة مراكز اللغات الأجنبية بالجامعة، والدكتورة نها عبدالعزيز رزق، مدير مركز دراسات اللغة الفرنسية بالجامعة.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي، بالتعاون القائم بين مركز اللغة الفرنسية بالجامعة، والوكالة الجامعية الفرنكوفونية، وغيرها من المؤسسات التعليمية، والبحثية، المحلية، والدولية، والذي يوفر لطلاب الجامعة، وباحثيها؛ منحاً دراسية، وبرامج تدريبية مواكبة؛ لاحتياجات سوق العمل، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على تطوير مهارات كافة منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والطلاب، لمواكبة الحركة العلمية، والبحثية العالمية، وكذلك نشر ثقافة العمل الأكاديمي، وفق المعايير العالمية، وتحسين ترتيب الجامعة محلياً، ودولياً، وتزويد الطلاب؛ بمختلف المهارات المطلوبة في سوق العمل.

وأوضحت الدكتورة نها رزق، أن ذلك التعاون يهدف إلى توفير تعليم متميز، ومتاح للجميع في كل أنحاء العالم، وتوفير مجال علمي متميز.