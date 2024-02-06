“بين دروب الكلمات” ديوان جديد للشاعر محمد زين العابدين

صدر حديثا عن دار ميتابوك للطباعة والنشر، الديوان الشعري الجديد (بين دروب الكلمات)، للشاعر والكاتب والمترجم محمد زين العابدين.

واشتمل الديوان على عشرين قصيدة، من الشعر الفصيح ما بين التفعيلي والعمودي والنثري، وتمثل المراحل المختلفة في الكتابة الشعرية للشاعر محمد زين العابدين؛ حيث حرص على ضمها بين دفتى هذا الديوان تأكيداً على أن الشعر هو الشعر، مهما تغيرت أشكال كتابته أو التجارب الشعرية المختلفة؛ فالقصيدة كالأنثى الجميلة التي تختار الثوب الذي تجده مناسباً لها.

ويضم الديوان قصيدة جديدة، استوحاها الشاعر من مأساة غزة، بعنوان(صرخة فدائي على أرض غزة العِّزة)، يقول فيها على لسان فدائي من غزة يخاطب مدينته المحاصرة الصامدة:

(إفتحي لي ذراعيكِ لأبكي

بعدَ أن أتطّهرَ من خنوعي

ودعيني أوقظُ العنقاءَ

من تحتِ رمادكْ

كى أذيبَ الحاضرَ المخنوقَ

ببصيصِ ضيائكْ

كى أعيدَ البسمةَ المخطوفةَ

الحلوة إلى وجهِ صغاركْ

إنَّ وعدَ اللهِ صادقْ

وعدُّوَ الحقِ هالكْ... ).