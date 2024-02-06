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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ القليوبية يتابع تطورات انفجار أنبوبة غاز بمخزن أثاث مكتبي بشبين القناطر

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
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تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بديوان عام المحافظة، تطورات حادث انفجار أنبوبة غاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وأحمد عبد الهادي مدير إدارة الأزمات والكوارث.

وبالمعاينة تبين أن المكان عبارة عن اثنين غرفة ودورة مياه باسم مصلح موسى محمد 54 سنة المقيم بعرب العليقات في الخانكة، والذي أصيب بالحادث بعدة جروح وحروق وجرى نقله إلى مستشفى شبين القناطر المركزي.

وأسفر الحادث أيضا عن استخراج جثتين من تحت الأنقاض نتيجة سقوط مبنى المخزن، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فور وقوع الحادث بحضور السيد خالد العرفي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر ومأمور مركز الشرطة وجميع الجهات التنفيذية، حيث تم غلق محابس الغاز حفاظا على الأرواح.

ووجه المحافظ الحماية المدنية بالتنسيق مع الغاز بالتعامل مع الحادث وانتشال الجثامين بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لصرف إعانات عاجلة لأسرهم، موجها أيضا وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الصحية للمصاب لحين تماثله للشفاء بإذن الله.

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