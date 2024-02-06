المطران عطا الله حنا: نطالب المرجعيات الدينية المسيحية في العالم بمواقف واضحة لوقف الحرب

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، وفدا كنسيا أستراليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بمقر الكنيسة في الأراضي المقدسة.

وأوضح المطران حنا، للوفد الصورة التي تتعرض لها مدينة القدس بشكل عام وكذلك الاستفزازات الخطيرة التي يتعرض لها بعض رجال الدين المسيحي وخاصة في القدس القديمة من قبل بعض الجماعات الاستيطانية المتطرفة الذين يسيئون لرجال الدين المسيحي ويهينون الرموز الدينية المسيحية .

وطالب “حنا” الوفد بضرورة العمل من أجل الضغط على القيادات السياسية في أستراليا وفي العالم من أجل أن تكون أكثر عدلا وإنصافا وانحيازا لقضايا العدالة والحرية والكرامة الإنسانية .

وقال رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: يجب أن نتوحد جميعا كل من موقعه وبالطريقة التي تناسبه بالمطالبة بوقف الحرب العدوانية التي يتعرض لها أهلنا في غزة فما حدث في غزة لا يمكن أن يستوعبه عقل بشري فأهلنا هناك يعاملون بقسوة وكأنهم ليسوا بشر يحق لهم الحياة مثل أي إنسان في هذا العالم .

وأضاف “حنا” عبر صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن أهلنا في غزة هم بشر خلقهم الله كما خلق كل إنسان في هذا العالم ويحق لهم أن يعيشوا بسلام وأمن وفي ظروف أفضل بعيدا عن الحروب والدمار والخراب .

واختتم المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، نتمنى أن تنجح المحاولات المبذولة من أجل وقف الحرب ونقدر كافة المبادرات والخطوات الإيجابية التي تبذل من قبل أطراف عدة في هذا العالم من أجل وقف هذه المأساة والمعاناة المروعة التي يتعرض لها أهلنا في غزة .

رافق المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس الوفد في جولة داخل البلدة القديمة من القدس كما وقدم لهم شرحا تفصيليا عن أحوال مدينتنا المقدسة وأجاب على عدد من الأسئلة والاستفسارات .