صور.. صالون سواسية الثقافي يكرم محافظ السويس الأسبق

كرم صالون سواسية الثقافي، محافظ السويس الأسبق أحمد حلمي بدر.

ويأتي التكريم في إطار الاحتفاء بالإنجازات التي قام بها وتم عرض فيلم وثائقي عن سيرته الذاتية وحب شعب السويس له باعتباره ابن المحافظة الذي جمع بين العمل الشعبي نائباً فى مجلس الشعب ومحافظاً.

وكان لبدر خبرات واسعة فى مجال العمل السياسي ساعدته من الاقتراب والعمل وسط المواطنين فى الشوارع، وكان صاحب تجربة اللقاء الشعبي المفتوح مع المواطنين لحل مشاكل المواطنين وهي التجربة التي قام بتعميمها الرئيس السادات على محافظات مصر اثناء تجربة اختيار المحافظين من أبناء المحافظات .

من جانبه كشف البرلماني د. عبد الحميد كمال مؤسس ورئيس صالون سواسيه الثقافي، إن الموسم الجديد الصالون سوف يشهد عروض أفلام وثائقية مهمه عن السويس وعلاقتها بالشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي ، وفيلم الكابتن غزالي "أولاد الأرض" ، وحنفي محمود رائد صناعة السينما بالسويس، وفيلم عن جمال عبد الناصر والسويس، وفيلم وثائقي آخر عن مقاربة بين السويس وغزة "المقاومة والانتصار"، ويتضمن ايضاً الموسم عن فيلم آخر عن المحافظين والسويس ودورهم في التنمية.

حضر الصالون حشد من الشخصيات العامة بالسويس واللواء همام بدر ورموز من أسرة المحافظ واجتمع الحضور على حبهم وتقديرهم وفاء له .